Fortaleza muda sistema defensivo e não repete escalação com Vojvoda; veja formações

O Fortaleza realizou quatro partidas sob comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e venceu todas pelo Campeonato Cearense. O aproveitamento é marcado por vitórias expressivas, mas também um único gol sofrido: na estreia contra o Crato em goleada por 6 a 1.

Desde então, superou também Ceará (2x0), Icasa (6x0) e Atlético-CE (6x0). No período, duas formações foram testadas no sistema defensivo, com composições de quatro e três atletas.

O último teste ocorreu no triunfo diante da Águia da Precabura na semifinal. Na ocasião, o setor recebeu Tinga, Benevenuto e Titi. O esboço tático foi organizado no 3-4-3, um dos esquemas preferidos do comandante.

Legenda: Felipe Alves é um dos jogadores mais valorizados do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / Diário do Nordeste

Nos demais confrontos, o padrão foi com uma linha de quatro na frente do goleiro Felipe Alves, única peça unânime no sistema. Com linhas mais avançadas, proporcionando maior pressão ao adversário, o jogador diminuiu a participação na armação, apesar de ainda bastante acionado com os pés.

Elenco

Nos primeiros quatro jogos sob comando de Vojvoda, a escalação defensiva não foi repetida. O setor é uma das incógnitas na final do Campeonato Cearense realizada neste domingo (23), às 17h, contra o Ceará. O regulamento prevê confronto único com o Leão ficando com o título em caso de empate.

Legenda: O zagueiro Titi é o zagueiro com mais oportunidades sob comando de Juan Pablo Vojvoda Foto: Karim Georges / Fortaleza

Com exceção de Felipe Alves, o nome com mais oportunidade foi o zagueiro Titi: três vezes titular. A sequência apresenta Tinga, Carlinhos, Daniel Guedes e Benevenuto, ambos em dois momentos na formação principal.

Um ponto curioso é a ausência do então capitão Quintero. O defensor colombiano até participou da estreia da nova comissão técnica, mas ficou fora dos relacionados nas últimas três partidas. Segundo o clube, a única peça no departamento médico é o também zagueiro Jackson, com estiramento do ligamento colateral lateral do joelho esquerdo.

Escalação titular da defesa do Fortaleza:

Fortaleza 6x0 Atlético-CE | Felipe Alves, Tinga, Benevenuto e Titi.

Felipe Alves, Tinga, Benevenuto e Titi. Fortaleza 6x0 Icasa | Felipe Alves, Daniel Guedes, Wanderson, João Paulo e Carlinhos.

Felipe Alves, Daniel Guedes, Wanderson, João Paulo e Carlinhos. Ceará 0x2 Fortaleza | Felipe Alves, Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Melo.

Felipe Alves, Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Melo. Crato 1x6 Fortaleza | Felipe Alves, Daniel Guedes, Quintero, Titi e Carlinhos.