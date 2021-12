Fortaleza monitora situação de lateral direito Natanael, do Coritiba

A diretoria do Fortaleza trabalha em busca de reforços para 2022 e monitora a situação do lateral direito Natanael, do Coritiba. Segundo a repórter Nadja Mauad, do ge, o clube cearense sondou o jogador de 19 anos, assim como São Paulo e Grêmio.

Com contrato até o fim de 2025, o Coxa busca manter o atleta e tem recusado propostas. No acesso à Série A, Natanael foi um dos destaques da Série B em 2021, somando 33 jogos e três assistências.

Leia mais Alexandre Mota Fortaleza já soma seis negociações para 2022 e inicia forte no mercado de transferência; veja elenco

Na temporada, participou de 41 partidas. Revelado na base do Coritiba, foi acionado também na Copa do Brasil, no Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil Sub-20. Dentre as características, se destaca pela velocidade e o potencial ofensivo.

Para o setor, o elenco tricolor possui Tinga, Pikachu e o equatoriano Anthony Landázuri, recém-contratado. O Leão trabalha no mercado em busca de reforços e fechou seis negociações com aval do técnico Vojvoda.