Fortaleza monitora situação de atacante Edinho e avalia retorno; entenda negociação

O Fortaleza monitora a situação do atacante Edinho e pode viabilizar um retorno. Formado na base tricolor, o atleta de 26 anos está emprestado pelo Atlético-MG ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul.

O Diário do Nordeste apurou que o clube mantém conversas com o staff do jogador, que demonstrou desejo de defender o time. Um imbróglio é o período da transferência, previsto para agosto devido à janela internacional.

A negociação, nesse caso, poderia ser de compra dos direitos econômicos, sem empréstimo. No momento, o clube é detentor de 20% - taxa que permite lucro em caso de negociação no exterior, por exemplo.

O Daejeon Hana Citizen tinha até o dia 20 de maio para exercer a aquisição do atacante em cláusula. A oferta pré-definida era 2 milhões de dólares (R$ 10,55 mi), mas não foi executada no prazo, o que permite ao Atlético-MG iniciar novos acordos.

O vínculo será encerrado em julho no exterior. Já no Atlético-MG é até 30 de junho de 2023.

Fortaleza

Natural de Baturité, interior do Ceará, Edinho estreou no profissional do Fortaleza em 2013. Destaque pela velocidade e os dribles curtos, foi negociado com o Avaí em 2015.

O retorno ao Pici ocorreu em 2018, após o acesso à Série B. Na época, foi titular sob o comando de Rogério Ceni e teve boas exibições, sendo vendido ao Atlético-MG.

Legenda: Edinho foi revelado pelo Fortaleza e participou da conquista de títulos, como a Copa do Nordeste Foto: Thiago Gadelha / SVM

Sem espaço no time mineiro e afetado por lesões, retorno para nova temporada no tricolor, agora na 1ª divisão. Mais uma vez, é protagonismo e volta em alta ao Galo.

A diretoria leonina até buscou viabilizar a compra do atacante, mas o então treinador venezuelano Dudamel não o liberou. O jogador foi então cedido ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul.