Fortaleza monitora situação de atacante Alef Manga, artilheiro do Campeonato Carioca

O Fortaleza monitora a situação do atacante Alef Manga, artilheiro do Campeonato Carioca de 2021. O atleta pertence ao Volta Redonda, com contrato até o fim de 2022, e soma nove gols. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Na temporada, os números são ainda melhores: 11 tentos em 12 exibições. O atleta tem 26 anos e acumula passagens por clubes como ASA e Resende-RJ.

Em contato com a reportagem, o staff do jogador ressaltou o interesse de seguir a negociação com o clube cearense e revelou um primeiro contato para definir a situação. Segundo o agente, a proposta inicial seria de empréstimo com passe fixado de compra.

Com foco no Volta Redonda, Alef entra em campo no sábado (24), às 19h, contra o Flamengo. Na liderança da competição, precisa empatar ou vencer para se sagrar campeão da Taça Guanabara.

Mercado do Fortaleza

O Fortaleza busca um reforço para o sistema ofensivo a fim de concluir o primeiro ciclo de contratações de 2021. A prioridade era o atacante Abel Hernández, mas o uruguaio deixou o Internacional e fechou com o Fluminense.

No momento, o clube analisa opções no mercado e trabalha para definir o melhor nome. A situação é tratada com cautela, principalmente pelo atual calendário de jogos: sem disputas da Série A do Brasileiro, além da suspensão do Campeonato Cearense, e com duelos eliminatórios da Copa do Nordeste.