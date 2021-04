Fortaleza marcou mais de 50% dos gols na temporada em jogadas de bola parada

Se tem algo que o torcedor do Fortaleza não pode reclamar no início da temporada é dos resultados conquistados. Até aqui, em 12 jogos, o Tricolor acumula nove vitórias, dois empates e somente uma derrota. E muito deste desempenho se deve a um aspecto que tem sido ponto forte da equipe nestas partidas: a bola parada.

Ao todo, mais de 50% dos gols marcados pelo Leão do Pici na temporada surgiram em lances de bola parada. Foram oito dos 15 tentos anotados, correspondente a 53,3% do total.

Este aspecto, inclusive, foi determinante na vitória por 2 a 1 sobre o CSA, no último sábado (17), que garantiu o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste. O primeiro gol foi anotado após cobrança de escanteio que David finalizou, e o segundo foi marcado por Bruno Melo, de cabeça, após falta cobrada por Robson.

Outros gols

O próprio lateral-esquerdo já havia marcado, também de cabeça, na vitória por 1 a 0 sobre o CRB, em partida que marcou a estreia do time na temporada 2021, em 3 de março. Na ocasião, aproveitou escanteio cobrado por Juninho.

A bola parada voltou a aparecer nas vitórias por 2 a 0 sobre Sampaio Corrêa (Wanderson marcou o primeiro gol após escanteio), 2 a 0 sobre Atlético-CE (Robson anotou o primeiro gol após cobrança de lateral), 2 a 1 contra o 4 de Julho (Ederson marcou após jogada iniciada em escanteio), Ypiranga-RS (Yago Pikachu cobrou falta direto pro gol) e também no empate em 1 a 1 com o Treze-PB (Wellington Paulista marcou após jogada que se iniciou em cobrança de falta).

Legenda: O técnico do Fortaleza, Enderson Moreira, tem fortalecido a bola parada da equipe Foto: THIAGO GADELHA

Evolução

Se o Fortaleza do técnico Enderson Moreira foi bastante criticado por atuações abaixo do esperado, o que de fato ocorreu, é possível perceber que a equipe tem apresentado certa evolução no decorrer dos jogos, com alguns aspectos que fortalecem o jogo coletivo do time. E a bola parada é um destes pontos que chama atenção.