Fortaleza mantém invencibilidade no Campeonato Cearense e chega à 5ª final consecutiva

O Fortaleza venceu o Ferroviário neste sábado (12) e ampliou a invencibilidade no Campeonato Cearense. A vitória ainda garantiu o Tricolor do Pici na final do Estadual pelo 5° ano consecutivo (2018-2022).

Diante do Tubarão da Barra, o Leão, de Juan Pablo Vojvoda, chegou ao 19° jogo de invencibilidade na competição. A última derrota aconteceu em março de 2020, contra o Ferroviário. No período, conquistou 16 vitórias, sendo oito sob o comando do argentino, além de três empates.

Confira sequência invicta do Fortaleza no Campeonato Cearense

Fortaleza 3 x 0 Pacajus (2ª fase do Campeonato Cearense 2020)

Guarany de Sobral 0 x 5 Fortaleza (2ª fase do Campeonato Cearense 2020)

Ceará 1 x 2 Fortaleza (2ª fase do Campeonato Cearense 2020)

Fortaleza 1 x 0 Guarany de Sobral (Semifinal do Campeonato Cearense 2020)

Ceará 1 x 2 Fortaleza (Final do Campeonato Cearense 2020)

Fortaleza 1 x 0 Ceará (Final do Campeonato Cearense 2020)

Atlético-CE 0 x 2 Fortaleza (2ª fase do Campeonato Cearense 2021)

Fortaleza 4 x 1 Caucaia (2ª fase do Campeonato Cearense 2021)

Pacajus 0 x 0 Fortaleza (2ª fase do Campeonato Cearense 2021)

Fortaleza 0 x 0 Ferroviário (2ª fase do Campeonato Cearense 2021)

Crato 1 x 6 Fortaleza (2ª fase do Campeonato Cearense 2021)

Ceará 0 x 2 Fortaleza (2ª fase do Campeonato Cearense 2021)

Fortaleza 6 x 0 Icasa (2ª fase do Campeonato Cearense 2021)

Fortaleza 6 x 0 Atlético-CE (Semifinal do Campeonato Cearense 2021)

Fortaleza 0 x 0 Ceará (Final do Campeonato Cearense 2021)

Fortaleza 1 x 0 Pacajus (Quartas de final do Campeonato Cearense 2022)

Pacajus 0 x 5 Fortaleza (Quartas de final do Campeonato Cearense 2022)

Ferroviário 0 x 1 Fortaleza (Semifinal do Campeonato Cearense 2022)

Fortaleza 2 x 1 Ferroviário (Semifinal do Campeonato Cearense 2022)

Legenda: Jogadores do Fortaleza comemoram classificação à final do Campeonato Cearense 2022 Foto: Kid Júnior / SVM

Na final do Campeonato Cearense, o Fortaleza enfrentará o Caucaia. Os duelos serão disputados em 27 de março e 03 de abril. Horário e local serão divulgados posteriormente pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

A disputa diante da Raposa Metropolitana será a 5ª desde 2018. A última vez que o Fortaleza ficou de fora da decisão do Campeonato Cearense, foi em 2017, quando a final do Estadual foi entre Ceará e Ferroviário.

Sequência de finais do Fortaleza no Campeonato Cearense

2018 - Ceará 2 x 1 Fortaleza e Fortaleza 1 x 2 Ceará - Campeão: Ceará Sporting Club

2019 - Fortaleza 2 x 0 Ceará e Ceará 0 x 1 Fortaleza - Campeão: Fortaleza Esporte Clube

2020 - Ceará 1 x 2 Fortaleza e Fortaleza 1 x 0 Ceará - Campeão: Fortaleza Esporte Clube

2021 - Fortaleza 0 x 0 Ceará - Campeão: Fortaleza Esporte Clube