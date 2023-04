Fortaleza libera venda de ingressos para a partida contra Palestino na Sul-Americana

O Fortaleza anunciou, na manhã desta segunda-feira, (3), que a venda de ingressos para a partida contra o Palestino-CHI, foi liberada. O jogo acontece nesta quarta-feira, (5), na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília). Os valores variam de acordo com o setor escolhido.

Os ingressos podem ser garantidos nas lojas físicas e de forma virtual através do site efolia.

