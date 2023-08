Fortaleza libera check-in para jogo contra Coritiba no estádio Presidente Vargas pela Série A

O Fortaleza liberou, na manhã desta segunda-feira (21), os check-ins para a partida contra o Coritiba pela Série A, que acontece no domingo (27), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Os check-ins serão liberados de acordo com a categoria de cada sócio torcedor.

Para a partida, o Leão atentou os torcedores na publicação, o clube pediu a colaboração do torcedor "para que, se possível, só realizem check-in caso realmente pretendam ir ao jogo".

Os sócios torcedores podem confirmar a presença na partida através do site sociofortaleza.com.br . O clube informou que a venda dos ingressos para a partida vão estar disponíveis a partir de quarta-feira (23), com valores entre R$ 20 e R$ 100, dependendo do setor escolhido. Os check-ins se encerram às 12h do domingo (27).

O Leão atualmente ocupa a 8ª posição, com 29 pontos, enquanto que o Coritiba é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, em 19º lugar com apenas 14 pontos.

VEJA DISTRIBUIÇÃO DOS SÓCIOS NO ESTÁDIO