Fortaleza libera check-in para jogo de estreia do Cearense contra Horizonte

O Fortaleza faz sua estreia na temporada neste sábado (20), diante do Horizonte, em jogo que acontece na Arena Castelão pelo Campeonato Cearense 2024. A bola rola às 16h40 (horário de Brasília), e o sócio torcedor tricolor já pode confirmar sua presença, efetuando o check-in liberado nesta terça-feira (16).

Confira a disponibilidade de cada plano:

Conselheiro e Proprietário: dia 16/01 às 10 horas

Leão do Pici e Leão Kids: dia 16/01 às 15 horas

Leão de Aço: dia 17/01 às 10 horas

Leão Fiel; É o Laion; Interior e Leão da Galera: dia 17/01 às 15 horas

Venda de ingressos

Para os torcedores que não são sócios, os ingressos da partida estarão à venda somente na quinta-feira (18), a partir das 9 horas (de Brasília), nas lojas do clube e também no site leaotickets.com.br. Os planos “Leão Recarga e Leão da Galera” (ambos o torcedor deve efetuar a compra do voucher), terão 90% de desconto na compra das entradas.

Veja valores dos setores:

Inferior Norte/Sul: R$40/20

Superior Sul: R$50/25

Superior Central: R$60/30

Especial: R$80/40

Bossa Nova: R$150/75

Premium: R$300/150