Fortaleza libera check-in para duelo com Palmeiras; venda de ingressos começa nesta quinta

Fortaleza libera check-in para jogo contra o Palmeiras. A venda de ingressos terá início nesta quinta-feira (7). É possível adquirir os bilhetes em lojas físicas ou online. As equipes se enfrentam domingo (10) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, às 18h (de Brasília). Confira horários, valores e setores disponíveis.

Para realizar o check-in, basta acessar o site sociofortaleza.com.br. Veja horários de abertura de check-in de cada plano:

08h: Conselheiro e Proprietário

10h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

12h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

14h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

As duas doses da vacina são exigidas para o acesso ao estádio por pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Entre 12 e 17 anos, a comprovação é válida com as doses no mínimo de 15 dias de antecedência à data do jogo. Menores de 12 anos não precisam apresentar comprovante.

O sócio torcedor deve fazer o cadastro do Cartão de Vacinação ou ter confirmação do Vacine Já constando as doses necessárias anti-covid de cada idade. Com o comprovante, acessar o sociofortaleza.com.br para cadastrar o cartão e esperar a validação.

VENDA DE INGRESSOS

Para adquirir o ingresso, também é necessário o cadastro do Cartão de Vacinação ou Vacine Já, constando as doses necessárias anti-covid de cada idade. Os bilhetes serão vendidos na Bilheteria Virtual e nas Lojas Leão 1918, Tricolaço, Arena Leão e Truck Leão 100 (Solares Shopping).

VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Superior Sul: R$ 120,00 / R$ 60,00

Superior Central: R$ 80,00 / R$ 40,00

Inferior Sul: R$ 40,00 / R$ 20,00

Bossa Nova: R$ 100,00 / R$ 50,00

Premium: R$ 200,00 / R$ 100,00

Especial: R$ 120,00 / R$ 60,00

Superior Norte (visitante): R$ 120,00 / R$ 60,00

*Planos Leão da Galera e Recarga com 90% de desconto no ingresso

Instruções para venda nas lojas físicas:

- Venda em dinheiro e cartão de crédito apenas no Pici, Loja Conceito e Loja Leão 1918 RioMar Papicu. As demais apenas em dinheiro;

- Apenas pessoas vacinadas com as duas doses (igual ou superior a 18 anos), ou com duas doses (entre 12 e 17 anos) com mínimo de 15 dias de antecedência a data da partida;

- Serão aceitos os cartões de vacina de todos os Estados junto com documento com foto, ou a carteira nacional do Conect Sus;

- Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteira de estudante. Todo ingresso sairá com o CPF do cliente, o que só inclui em caso de apresentação da carteira de vacinação e documento com foto;

- Crianças de até 12 anos poderão comprar ingressos sem apresentar o cartão de vacina, e também que terá liberada a compra da meia-entrada sem carteira de estudante. Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteirinha de estudante.