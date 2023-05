Fortaleza libera check-in e venda de ingressos para jogo contra San Lorenzo pela Sul-Americana

O Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira, (19), que os chenck-ins e a venda de ingressos para a partida contra o San Lorendo, pela Sul-Americana, foram liberados. O jogo acontece na próxima quarta-feira, (24), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Os valores variam de acordo com o setor escolhido e a liberação dos check-ins depende do plano de sócio torcedor.

Os ingressos podem ser garantidos nas lojas oficiais do clube e virtualmente no site leaotickets.com.br.

🎟️ Os ingressos da partida estarão à venda amanhã, a partir de 9h! pic.twitter.com/ryxBfvfPPd — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 19, 2023

Os sócios torcedores do Leão podem garantir sua presença no jogo através do site sociofortaleza.com.br.