Fortaleza libera check-in e anuncia promoção de ingressos para jogo contra o Libertad; veja valores

O check-in para o jogo entre Fortaleza e Libertad-PAR foi liberado para sócios torcedores nesta quarta-feira (2). A venda de ingressos para os demais torcedores terá início a partir de quinta-feira (3), às 9h. Os times se enfrentam na próxima terça (7), às 19h, no Castelão.

CHECK-IN

Os sócios torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida da próxima terça-feira através do site sociofortaleza.com.br. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. O Leão venceu o jogo de ida por 1 a 0.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos poderão ser adquiridos pelos torcedores a partir de quinta-feira (3), às 9h, através do site Leão Tickets e nas lojas oficiais do clube. De acordo com o clube, não haverá venda de ingressos no dia do jogo na Arena Castelão.

Superior Sul : R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira) Superior Central : R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira) Inferior Sul : R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira) Inferior Norte : R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira) Bossa Nova : R$ 55 (meia) | R$ 110 (inteira)

: R$ 55 (meia) | R$ 110 (inteira) Setor Especial : R$ 40(meia) | R$ 80 (inteira)

: R$ 40(meia) | R$ 80 (inteira) Setor Premium : R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira) Superior Norte (visitante): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso

O Fortaleza tem vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. Na última terça-feira (1º), o Tricolor do Pici venceu o Libertad no Paraguai por 1 a 0, com gol do volante Zé Welison.