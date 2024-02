Fortaleza libera check-in de sócios para Clássico-Rei e Ceará anuncia venda de ingressos

O Fortaleza liberou, nesta quinta-feira (15), o check-in para o primeiro Clássico-Rei de 2024 e anunciou os valores da venda de ingressos. O jogo acontecerá no próximo sábado (17), às 16h40, na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense. A venda de ingressos para o duela se inicia, também, nesta quinta-feira (15), a partir das 12h.

Os valores dos ingressos, para a partida, partem de R$ 25 reais e vão até R$ 300 reais. Os bilhetes poderão ser adquiridos em todas as lojas físicas e no site Leão Tickets.

Já os ingressos para a torcida visitante partem de R$ 25 reais e vão até R$ 100 reais. Os bilhetes poderão ser adquiridos em todas as lojas físicas e no site vozaotickets.com.

Como o mando de campo é tricolor, os sócios torcedores do Ceará não terão acesso garantido para a partida e, deste modo, será necessária a compra de ingressos.

VALORES INGRESSOS FORTALEZA

Inferior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira) Bossa Nova: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira) Setor Especial: R$ 45 (meia) | R$ 90 (inteira)

R$ 45 (meia) | R$ 90 (inteira) Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira) Superior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira) Superior Central: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

VALORES INGRESSOS CEARÁ

Superior Central: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira) Superior Norte: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira) Inferior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira) Inferior Norte: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Check-in

O torcedor tricolor também poderá garantir presença no Clássico-Rei através da realização do check-in. O cadastro é feito através do site sociofortaleza.com.br. Confira abaixo os horários liberados para cada plano de sócio-torcedor.

8h: Conselheiro e Proprietário

Conselheiro e Proprietário 9h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga) 10h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga) 11h: Leão Fiel, É o Laion, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

ENTRADA DE CRIANÇAS

Para a entrada de crianças menores de 12 anos nos jogos, o responsável deve realizar o cadastro do Cartão Clube da Garotada, que tem o custo de R$ 25 para a emissão.

Confira o passo a passo e as regras:

Para a retirada do cartão, basta o responsável realizar o cadastro da criança em nossa loja do Pici ou na Loja Conceito da Aldeota; É necessário ter em mãos um documento oficial da criança e uma foto. No cadastro, o responsável pagará R$ 25 para emitir o cartão. A presença do menor não é obrigatória; No dia do jogo é só apresentar o Cartão Clube da Garotada, junto com o comprovante de check-in (sócio) ou ingresso (não sócio) do responsável, na bilheteria do setor Premium ou em um dos dois pontos de apoio na esplanada do estádio; A criança, que obrigatoriamente precisa estar no local, receberá uma pulseira, garantindo o livre acesso às arquibancadas;

Setores permitidos para os menores: