Fortaleza lançará uniforme com desenho de Espedito Seleiro, Mestre de Cultura do Estado

A temporada 2021 para o Fortaleza inicia nesta quarta-feira (3) contra o CRB/AL, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo será marcado pela estreia e o lançamento do novo uniforme do clube, que será utilizado nas partidas da Lampions este ano: a Luar e Sertão – Gibão do Leão, desenhado pelo artesão Espedito Seleiro, Mestre de Cultura do Estado.

O uniforme será uma homenagem aos mestres de cultura do nordeste e aos guerreiros do sertão. Para produzir o desenho do novo manto tricolor, o Fortaleza convidou Espedito Seleiro, artesão conhecido por suas peças em couro, como as sandálias de Lampião e Maria Bonita.

Fortaleza e CRB/AL se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h30, na Arena Castelão. O duelo marcará a estreia do novo uniforme do Leão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.