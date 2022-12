Fortaleza lança 'Um Ano Para Sempre', documentário com retrospectiva sobre 2022; veja vídeo

O Fortaleza lançou a primeira parte de um novo minidocumentário nesta quinta-feira (15), na Youtube da TV Leão. Chamado "2022, Um ano Para Sempre", a produção traz depoimentos de jogadores, além da retrospectiva da equipe principal no ano.

O vídeo narra momentos importantes do Bicampeonato do Nordeste e o tetra do Campeonato Cearense. Além disso, traz também momentos da disputa inédita na Libertadores, além da vitória tricolor no Clássico-Rei da Copa do Brasil e os primeiros jogos do Brasileiro.

Nomes importantes, que colaboraram para a retomada da equipe na temporada, como o capitão Tinga, do zagueiro Titi e do então lateral-esquerdo do clube, Juninho Capixaba deram depoimentos. Em um dos trechos, o atual jogador do Bragantino relembra a importância de vencer o Clássico-Rei nas oitavas da Copa do Brasil:

"Ganhar aquele primeiro jogo por 2 a 0 e depois ter um segundo jogo muito difícil. Foi através daquele jogo que nós recuperamos completamente a nossa confiança. Para mim, principalmente, foi o jogo que mais marcou', disse o lateral.

O segundo episódio será lançado nos próximos dias. O Fortaleza se reapresenta no dia 26 de dezembro, com foco na temporada 2023.

VEJA O VÍDEO: