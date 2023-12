Fortaleza lança segundo uniforme para a temporada 2024; veja fotos

O Fortaleza lançou na última sexta-feira (15) o seu segundo uniforme para a disputa da temporada 2024. A camisa, chamada "Glória", traz uma homenagem aos 50 anos da Arena Castelão e ao título do Campeonato Cearense de 1974.

Ex-jogadores do Tricolor do Pici, como Dude, Geraldino Saravá, Clodoaldo e Rinaldo, que tiveram momentos marcantes com a camisa do Leão no Castelão, participaram da peça de divulgação do lançamento da nova camisa.

O novo uniforme, produzido no tecido Jacquard, tem a cor branca predominante, com desenhos em relevo que remetem à história do Castelão. O novo modelo da camisa do Fortaleza já está disponível para compra, pelo valor de R$ 299,99.

VEJA FOTOS DO UNIFORME 2 DO FORTALEZA PARA 2024

Legenda: A camisa, chamada "Glória", traz uma homenagem aos 50 anos da Arena Castelão Foto: Fortaleza EC

Legenda: Glória 2024, camisa do Fortaleza Foto: Fortaleza EC

O Fortaleza volta a campo apenas em janeiro. No dia 20 o Leão enfrenta o Horizonte na rodada de abertura do Campeonato Cearense 2024. O Tricolor ainda irá disputar em 2024 a Série A, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste e a Sul-Americana.