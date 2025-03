Fortaleza lança promoção para sócias-torcedoras em alusão ao Dia Internacional da Mulher

O Fortaleza Esporte Clube lançou uma promoção em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Com a campanha “Ser Fortaleza é Coisa de Leoa”, a instituição preparou um conjunto de ações e ofertas promocionais ao longo do mês para o público feminino.

Dentre as iniciativas, a equipe tricolor ofereceu até 60% de desconto nos planos de sócio-torcedor, seja criação de um novo ou renovação. As interessadas devem acessar o site sociofortaleza.com.br.

Nas redes sociais, a agremiação divulgou um vídeo especial com a união da história de uma jovem torcedora com a Rayla, uma profissional do RH do clube, mas que também dá vida para a mascote Stella, sempre presente nos jogos ao lado do Juba, formando assim uma dupla que anima as arquibancadas.