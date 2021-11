Fortaleza lança promoção de ingresso para sócio-torcedor em jogo contra Palmeiras; veja detalhes

A diretoria do Fortaleza lançou uma promoção para o sócio-torcedor com foco no jogo contra o Palmeiras, realizado no sábado (20), às 19h, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A. Cada titular de um dos planos poderá levar um acompanhante para o mesmo setor que reservou pelo valor de R$ 10,00.

No momento da compra do bilhete do convidado, o sócio deve apresentar o nome e o CPF da outra pessoa, além do comprovante de duas doses ou dose única da vacina para Covid-19. As vendas ocorrem nas lojas Leão 1918 e demais parceiros.

Vale ressaltar que apenas o titular do plano de sócio-torcedor pode participar, com acesso a um beneficiário na ação. O check-in para garantir a presença no estádio foi aberto na quinta (18).

Aos demais interessados em acompanhar a partida, mas não possuem um plano de sócio com entrada gratuita, os preços dos ingressos foram disponibilizados pelo clube. Confira abaixo:

Valores dos ingressos para Fortaleza x Palmeiras:

Inferior Sul: R$ 30,00/ R$ 15,00

Superior Sul: R$ 40,00/ R$ 20,00

Superior Central: R$ 40,00/ R$ 20,00

Bossa Nova: R$ 80,00/ R$ 40,00

Premium: R$ 150,00/ R$ 75,00

Obs: os planos de sócios Leão da Galera e Recarga têm 90% de desconto.