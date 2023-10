Fortaleza lança projeto para construção de loja, bar, salão de beleza e atividades para torcedores

O Fortaleza anunciou na última terça-feira (17) o lançamento da Laion World, novo completo temático do clube. O espaço de 1,6 mil metros quadrados será inaugurado ainda em 2023, no mês de dezembro, e será a maior loja de um time do futebol nordestino.

A expectativa do clube é criar não apenas uma loja, mas um verdadeiro completo temático voltado para a experiência dos torcedores do Fortaleza, com esportes bar e café, salão de beleza para homens e mulheres, ambiente para festas e outras atividades.

Além dos diversos serviços que serão oferecidos, a Laion World também contará com uma loja oficial do Fortaleza. A intenção do clube é que essa seja uma das maiores lojas oficiais de clubes de futebol no Brasil, além da maior loja oficial na região Nordeste. A Laion World ficará na avenida Virgílio Távora.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Estamos orgulhosos de oferecer um espaço amplo, confortável e personalizado para o torcedor tricolor. O local permitirá que nossos apoiadores vivam uma experiência única, pois estarão em um lugar inédito em todo o nordeste brasileiro. Com diversos produtos do Leão, como as camisas que lançamos em parceria com a Volt Sport, os fãs viverão momentos de muita alegria em nosso mais novo estabelecimento.

“Muito mais do que um Sport Bar, uma Mega Loja, um Lounge ou espaço para eventos. Este é o novo conceito em lazer, entretenimento e gastronomia 100% centrado na experiência do torcedor do Fortaleza”, disse Diego Studart, arquiteto responsável pelo espaço.