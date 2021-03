Fortaleza lança novos uniformes para disputa da Copa do Nordeste 2021; veja detalhes

O Fortaleza divulgou as imagens dos uniformes do clube para a Copa do Nordeste de 2021. Os modelos Luar e Sertão – Gibão do Leão foram desenhados pelo artesão Espedito Seleiro, Mestre de Cultura do Estado, e serão utilizados exclusivamente na competição.

A estreia ocorre nesta quarta-feira (3) contra o CRB/AL, às 21h30, na Arena Castelão. A partida é válida pela fase de grupos.

O uniforme será uma homenagem aos mestres de cultura do Nordeste e aos guerreiros do sertão. "Sabia que ele (Espedito) era torcedor do Fortaleza, mas ninguém tinha se lembrado de fazer algo com seus arabescos ou desenhos junto com um clube de futebol”, contou Bruno Bayma, gerente de projetos e responsável pelo design dos uniformes do clube.

Os modelos masculino e feminino estão disponíveis para pré-venda no site www.luardosertao1918.com.br, no valor de R$ 229,90 (masculino) e R$ 209,90 (feminina). O sócio torcedor tem desconto. Confira vídeo de lançamento do produto: