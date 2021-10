Fortaleza lança novo uniforme em comemoração pelos 103 anos

O Fortaleza lançou nesta segunda-feira (18), data em que completa 103 anos de fundação, seu novo terceiro uniforme. A pré-venda dele iniciou no último dia 10 no site do clube. A entrega das camisas para quem comprar na pré-venda se inicia no dia 19 de novembro.

A nova camisa se chama “Cinq” (cinco em francês), remetendo à origem e inspiração francesa do Fortaleza. A camisa foi pensada para homenagear os cinco anos de marca própria.

Legenda: A nova camisa 3 do Leão tem um design especial que remete a cidade de Fortaleza Foto: Karim Georges/FortalezaEC

Homenagem

Além disso, também em 2016, o Tricolor do Pici fechou a contratação do goleiro Marcelo Boeck. Assim, o “Cinq” comemora os cinco anos de marca própria do clube e o quinto ano do ídolo Marcelo Boeck vestindo a camisa do Leão.

“As camisas de linha e de goleiro trazem no seu design o mapa da cidade, fazendo uma alusão à presença do torcedor do Fortaleza que está em todas as regiões da cidade, assim como os produtos da marca própria. Durante cinco anos, a marca própria do clube cresceu, está no dia a dia das pessoas seja em camisas de jogo, ou casuais, camisas de passeio, social. Além dos produtos licenciados, ou seja, o torcedor hoje pode viver o Fortaleza em todos os momentos diários de sua vida”, explica Bruno Bayma, gerente de projetos do Fortaleza.

Valores:

R$ 259,90 masculina

R$ 249,90 feminina e infantil

* Sócio tem 20% de desconto durante a pré-venda e não sócio tem 10%.