Fortaleza lança nova camisa Tradição para 2023; veja imagens e valor

O Fortaleza lançou a nova camisa Tradição nesta quarta-feira (3). Em vídeo lançado nas redes sociais, o clube divulgou o primeiro produto em parceria com a Volt Sport, empresa de material esportivo. O valor é de R$ 289,99 e está disponível online e em todas as lojas Leão 1918.

Os jogadores vão utilizar o modelo principal, além de todo o enxoval, nos torneios do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O novo manto tricolor traz também a tecnologia dry ray, que agreega propriedades de controle térmico, além de proteção contra raios ultravioletas e contra bactérias.

A Volt Sport vai passar a administrar as lojas Leão 1918 e também será responsável pelos uniformes do time feminino e da base. A empresa também planeja abrir uma unidade no aeroporto e uma megaloja.

VEJA VÍDEO DE LANÇAMENTO:

A nova Tradição quatro modelos diferentes entre masculinas e femininas, nas opções de jogador e goleiro. Além da opção tradicional, com a predominância do azul, vermelho e branco do Tricolor, camisas com as cores amarelo, azul e salmão também estão disponíveis. Os itens estão disponíveis neste site http://leao1918.com.br/ e em todas as lojas Leão 1918

VEJA FOTOS DAS CAMISAS:

Legenda: Fortaleza lança nova camisa Tradição. Foto: Divulgação/Fortaleza

Legenda: Modelo 1 da camisa Tradição lançada pelo Fortaleza. Foto: Divulgação/Fortaleza

Legenda: Fortaleza lança nova camisa Tradição 2023. Foto: Divulgação/Fortaleza

Legenda: Gola da nova camisa Tradição. Foto: Divulgação/Fortaleza

Legenda: Tradição goleiro. Foto: Divulgação/Fortaleza EC

Legenda: Opção de camisa de goleiro do Fortaleza. Foto: Divulgação/Fortaleza EC