Fortaleza lança nova camisa comemorativa; deficientes visuais estrelam campanha

O Fortaleza deu mais bom exemplo de empatia e criatividade no lançamento do novo uniforme comemorativo do clube: Glória 1970. A camisa celebra o jubileu de ouro do título do Norte-Nordeste.

Para estrelar a campanha, pessoas com deficiência visual foram escolhidas para vestir o novo manto tricolor.

O clube vai destinar ainda parte da renda obtida com a venda dos uniformes para o Institutos dos Cegos.

"O Fortaleza convidou torcedores que são especialistas em imaginar, em criar cenários, em enxergar de um jeito diferente: deficientes visuais que torcem para o Leão. A campanha é uma lição de como transformar uma dificuldade em oportunidade", disse o clube em nota.

O Tricolor de Aço caminha para se tornar um clube-exemplo em inclusão. Além dos deficientes visuais que viraram modelos em lançamento de camisa do Fortaleza, o clube conta com tradutor de libras em entrevistas. Também apoia futebol em cadeira de rodas.