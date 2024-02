Fortaleza lança nota de repúdio contra ex-conselheiro preso após beijar mulher à força durante jogo

O Fortaleza usou seu site oficial para publicar uma nota repudiando o ato feito por um ex-conselheiro do clube no jogo contra o América-RN, no último sábado (3). O homem foi preso em flagrante após beijar uma mulher sem o consentimento dela na Arena Castelão.

Ele foi detido após policiais usaram imagens de câmeras de segurança do circuito interno do Castelão para localizar e abordar o indivíduo. O homem foi conduzido pelos PMs para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-For), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Em seguida, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça. Ele integrava o Conselho Deliberativo do clube e acabou sendo afastado ainda na segunda-feira (5).

Na nota publicada nesta terça-feira (6), o Fortaleza disse que "repudia qualquer forma de violência contra as mulheres, tanto nas dependências esportivas quanto fora delas. O Clube lamenta profundamente os acontecimentos do último sábado (3) e disponibiliza-se a colaborar integralmente com as investigações, bem como a oferecer suporte psicológico e jurídico à vítima", diz a nota.

Audiência de custódia e liberação

Ainda no sábado, o homem, que tem 44 anos passou por uma audiência de custódia e foi solto. Em entrevista ao g1/ce, a vítima disse que sofreu pressão de pessoas ligadas ao Fortaleza para que ela não registrasse a ocorrência.

"Eu não sabia quem ele era. Quando cheguei lá embaixo, várias pessoas do Fortaleza [time] vieram falar comigo para que não registrasse o boletim de ocorrência. Os próprios policiais colocaram pressão, que não iria dar em nada", disse a vítima em entrevista ao g1 Ceará.

Ainda no texto publicado, o Fortaleza disse que "em inúmeras ocasiões, o Fortaleza tem promovido e apoiado iniciativas voltadas à prevenção de variadas manifestações de violência, como o combate ao feminicídio, a divulgação do Disque 180, a campanha da câmara do desrespeito e campanha #ElasSãoInsubstituíveis, por exemplo. Além disso, há mais de um ano, o Clube recebe em todos os seus jogos na Arena Castelão o Ônibus Lilás, unidade móvel da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), do Governo do Estado do Ceará, que presta assistência às mulheres em situação de violência", finaliza.