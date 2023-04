Fortaleza lança cartão de gratuidade para crianças; veja detalhes

Após confusão na entrada de crianças no jogo diante do Internacional, o Fortaleza vai lançar o Cartão de Gratuidade Clube da Garotada. O serviço estará disponível já para o jogo contra o Fluminense, neste sábado (29). O programa vai atender o público infantil de até 11 anos e vai abranger filhos de sócios torcedores e de não sócios.

Os pais ou responsáveis já podem ir até a loja no Pici ou Conceito, na Aldeota, para realizar o cadastro e retirar a carteirinha. A confecção do documento será gratuita até o dia 25 de maio.

DIVISÃO POR IDADE E SETORES:

Até os 11 anos:

Superior Sul;

Superior Norte;

Inferior Sul;

Inferior Norte.

Até os 6 anos:

Premium;

Bossa Nova.

CADASTRO E RETIRADA DA CARTEIRINHA

Pici: Av. Senador Fernandes Távora, 200 - Jóquei Clube

Conceito: Av. Desembargador Moreira, 3000 - Aldeota | Próxima da Av. Santos Dumont

COMO VAI FUNCIONAR?

O responsável pela criança, após fazer o próprio check-in ou com ingresso em mãoas, deve procurar um dos dois pontos de apoio na esplanada da Arena Ccastelão ou na bilheteria do setor Premium para a retirada da pulseira destinada ao mesmo setor.

As crianças que passarem da idade indicadas ao setor, devem pagar meia-entrada na apresentação da carteirinha de estudante.

A medida busca sanar problemas relatados pelos torcedores sobre crianças pequenas barradas nas entradas das partidas. Assim, não mais haverá cobrança de meia-entrada para o público infantil entre 2 e 11 anos.

"O que nos causou o erro foi a tentativa de um controle. A gente tentou achar uma solução inicial que foi feita de forma errada e agora achamos o modelo que entendemos ser mais racional, mais bem pensado, mais bem estudado e plural para todos, para todas as crianças. É um pedido de desculpas ao torcedor, é uma forma de se redimir e lembrar que o transtorno foi em um jogo, mas que o benefício vai ser permanente", disse o presidente Marcelo Paz.

O Tricolor do Pici volta a campo nesta quarta-feira (26), quando enfrenta o Águia de Marabá pela terceira rodada da Copa do Brasil. O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão.