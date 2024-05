Fortaleza joga nas Alturas de Potosí: veja comparativo com locais altos no Ceará

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (8), às 21 horas pela 4ª rodada da fase de Grupos da Copa Sul-Americana contra o Nacional, em Potosí, na Bolívia. O local é um dos mais altos do mundo, com uma das maiores altitudes da América do Sul: 3.960 metros acima do nível do mar. O local da partida, o estádio Víctor Agustín Ugarte, é o 3º mais alto da América do Sul.

E para efeito de comparação, para o torcedor cearense entender o quanto é alto o local que o Leão jogará. O Diário do Nordeste fez um comparativo com 5 locais e monumentos do Estado do Ceará.

132 estátuas de Padre Cícero:

A Estátua de Padre Cícero na Colina do Horto é um monumento construído em homenagem a Padre Cícero, localizado em Juazeiro do Norte (CE), construída com 30 metros de altura no total com a base. Então, para que se chegasse a altura da Altitude de Potosí, seriam necessárias 132 Estátuas de Padre Cícero.

Legenda: Padre Cícero movimenta turismo religioso no Cariri Foto: Kid Júnior

12,4 Pedras da Galinha Choca

A Pedra da Galinha Choca é uma formação rochosa da cidade brasileira de Quixadá, no Ceará, que leva esse nome devido ao seu formato curioso. Ela tem 318 metros altura. Para chegar a Altitude de Potosí, seriam necessárias, 12,4 pedras da Galinha Choca.

Legenda: Famosa pedra da galinha choca, de Quixadá, no sertão cearense Foto: Cid Barbosa

4,5 Serras de Guaramiranga

Guaramiranga está localizada na região serrana do Estado do Ceará, a 105,5 km de Fortaleza. A cidade, que está situada na Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité, está a 865 metros de altitude. Então, seria necessário subir, 4,5 Serras de Guaramiranga para se chegar a Altura de Potosí.

Legenda: Área de vegetação em Guaramiranga, no Maciço de Baturité Foto: JL Rosa

3,4 Serras das Matas

Serra das Matas é uma cordilheira localizada no sertão central cearense e se estende pelos municípios de: Monsenhor Tabosa, Catunda, Tamboril, Santa Quitéria e Boa Viagem. A Serra das Matas é composta por elevações que chegam a 1.000 m de altitude. Seu ponto culminante, conhecido como Pico da Serra Branca, está a 1.154 metros de altitude localizado em Catunda (CE). A Altitude de Potosí equivale a 3,4 vezes a de Serra das Matas.

Legenda: O Pico da Serra Branca, está a 1.154 metros de altitude localizado em Catunda-CE Foto: Catunda Ceará / Divulgação