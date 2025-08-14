Fortaleza já gastou quase R$ 30 milhões em contratações em 2025; veja lista e valores

O Fortaleza investiu quase R$ 30 milhões em reforços ao longo da temporada 2025, de acordo com números divulgados pelo próprio clube. Com 14 contratações realizadas até o momento, o Tricolor do Pici já gastou aproximadamente R$ 28,57 milhões em reforços.

O levantamento foi feito com base nas informações divulgadas pelo Fortaleza no momento do anúncio das contratações. Dos 14 reforços, apenas quatro precisaram de compensação financeira, segundo o site oficial do clube: Helton Leite, Rodrigo, Herrera e Bareiro.

CUSTO DAS CONTRATAÇÕES DO FORTALEZA EM 2025

José Herrera | US$ 2,4 milhões (equivalente a R$ 12,96 milhões)

Adam Bareiro | US$ 1,8 milhão (equivalente a R$ 9,72 milhões)

Rodrigo | R$ 4 milhões

Helton Leite | € 300 mil (equivalente a R$ 1,89 milhão)

Legenda: Herrera foi um dos reforços anunciados pelo Fortaleza ao longo da temporada 2025 Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

As demais contratações foram classificadas como “sem custo” ou não tiveram seus valores informados pelo Fortaleza: Vinícius Silvestre, Brenno, Gastón Ávila, Weverson, Diogo Barbosa, David Luiz, Matheus Pereira, Pol Fernández, Allanzinho e Deyverson.

O retorno esportivo destas contratações, no entanto, tem sido bastante questionado pela torcida. Dentre todos os 14 reforços, apenas o meio-campista Matheus Pereira é titular inquestionável. Por outro lado, nomes como David Luiz e Pol Fernández já deixaram o time.