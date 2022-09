Fortaleza irá expulsar sócios-torcedores envolvidos em brigas no Castelão

O Fortaleza deve expulsar do quadro de sócios aqueles torcedores envolvidos em confusões nos jogos do time na Arena Castelão. O clube comunicou, nesta segunda-feira (12), que pediu ao Conselho Deliberativo abertura de processo administrativo para identificar todos eles.

O Tricolor do Pici recebeu uma lista do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), do Ministério Público, com informações sobre as ocorrências registradas durante as partidas do Leão. No documento, detalhes sobre quem foi autuado em vários delitos, como: causar tumulto, danos e outros tipos penais.

O objetivo do Fortaleza é encaminhar os trâmites legais na busca de apurar as responsabilidades administrativas. Assim, a punição ao torcedor pode resultar em expulsão do quadro de sócios.

Novas imagens mostram detalhes da briga entre torcedores no jogo do Fortaleza; assistahttps://t.co/lAEQnqzseI pic.twitter.com/1AySLZsN38 — Jogada (@diariojogada) September 5, 2022

CONFUSÃO NA ARQUIBANCADA

Na derrota para o Botafogo, em jogo da 25ª rodada do Brasileirão, torcedores do próprio clube iniciaram uma série de brigas entre si. O confronto ocorreu durante o intervalo. A situação só foi interrompida com a chegada de agentes de segurança.

No dia seguinte ao da partida, 5 de setembro, o presidente Marcelo Paz repudiou o ocorrido e pediu punição aos envolvidos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), seis homens foram autuados.

VEJA NOTA COMPLETA:

"O Fortaleza Esporte Clube informa que, após receber uma relação do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) sobre as ocorrências registradas por torcedores nos jogos do clube, os quais já foram autuados por delitos de tumulto, danos e outros tipos penais, encaminhou ao seu Conselho Deliberativo um pedido de abertura de processo administrativo para identificação de Sócios-Torcedores envolvidos.

Com isso, o Clube comunica que irá seguir os trâmites legais para a apuração das responsabilidades administrativas que podem resultar, inclusive, em expulsão deste quadro.

O Fortaleza reforça que continuará dando todo o apoio às autoridades competentes para identificar as pessoas e puni-las, e que repudia qualquer ato de violência dentro ou fora de praças esportivas."

