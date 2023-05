Fortaleza inicia venda de ingressos para torcida do Palmeiras com preços a partir de R$ 100

O Fortaleza iniciou a venda de ingressos para a torcida do Palmeiras. As equipes se enfrentam em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (31), na Arena Castelão.

O setor Superior Norte será o disponível para os torcedores do alviverde. A meia entrada custa R$ 100 (cem reais), enquanto a inteira é R$ 200 (duzentos reais).

É possível adquirir bilhetes no site Leão Tickets (basta clicar aqui) ou nas lojas físicas do Fortaleza: Leão 1918, Arena Leão ou Tricolaço.

No jogo de ida, o Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0 no Allianz Parque. A equipe cearense precisa de um 3 a 0 para forçar a decisão por pênaltis ou ganhar por quatro gols de diferença. O duelo entre as equipes será às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.