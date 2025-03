Fortaleza inicia venda de ingressos para Clássico-Rei de ida da final do Cearense

O Fortaleza iniciou a venda de ingressos para Clássico-Rei de ida da final do Cearense, no dia 15, às 16h30, no Castelão. O clube iniciaria a venda de ingressos às 19h desta terça-feira, mas adiou devido ao cadastramento de reconhecimento facial dos torcedores.

Mas logo após a Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) divulgar que apenas três setores da Arena Castelão (Premium, Especial e Camarotes), contarão com o sistema de reconhecimento facial no Clássico-Rei deste sábado, o Leão iniciou as vendas. O check-in para sócios-torcedores já foi aberto e está acontecendo normalmente, mediante biometria.

Preço dos Ingressos

- Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

- Superior Sul: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

- Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

- Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

- Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)