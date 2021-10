Fortaleza inicia venda de ingressos e abre check-in para sócio-torcedor; veja valores

O Fortaleza iniciou a comercialização de ingressos e a abertura do check-in do sócio-torcedor para o jogo contra o Atlético-GO, marcada para sábado (2), às 17h, na Arena Castelão. Ao todo, o clube deve disponibilizar 6 mil vagas no estádio, em protocolo estabelecido pelo Governo do Estado.

Para a torcida, além do cuidado com o uso de máscara e álcool em gel, a entrada no equipamento será exclusiva aos torcedores com o ciclo de imunização completo, seja através das vacinas de uma ou duas doses. É obrigatório o cadastro do Cartão de Vacinação, disponível no ConecteSUS.

No caso da compra de ingressos, o processo é virtual, através deste link. Os preços foram definidos com inteira e meia, mas há desconto de 50% aos sócios dos planos Leão da Galera e Recarga.

Valores dos ingressos do Fortaleza

Inferior Norte/Sul: R$ 80,00/ R$ 40,00

Superior Norte/Sul: R$ 100,00/ 50,00

Superior Central: R$ 120,00/ R$ 60,00

Bossa Nova: R$ 150,00/ R$ 75,00

Premium: R$ 220,00/ R$ 110,00

Check-in

Para incluir o maior número de planos de sócio na partida, a diretoria do Fortaleza definiu que todos terão uma oportunidade de realizar check-in, com vagas limitadas em cada categoria. Nas redes sociais, o clube divulgou a escala de horário para o torcedor interessado realizar o processo.

O sistema é fornecido através do site https://sociofortaleza.com.br/. O mecanismo também exige a apresentação do Cartão de Vacinação. Nas primeiras horas do dia, muitos tricolores alegaram instabilidade na plataforma e, consequentemente, dificuldade para preencher o check-in.

Legenda: A plataforma de check-in do sócio-torcedor do Fortaleza apresentou instabilidade Foto: reprodução

Saiba como acesar o Cartão de Vacinação virtual:

Baixe o aplicativo ConecteSUS;

Faça login ou crie uma conta;

Vá em HISTÓRICO, clique em CARTEIRA DE VACINAÇÃO DIGITAL;

Salve o arquivo em PDF;

Acesse sociofortaleza.com.br e faça seu login;

Em sua área de sócio(a), selecione CLIQUE AQUI PARA CADASTRAR A CARTEIRA;

Em INCLUIR DOCUMENTOS, selecione o sócio e, em título de documento, escolha CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE;

Selecione o arquivo em PDF e clique em SALVAR.