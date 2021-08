Fortaleza inicia semana decisiva para "jogo do ano" pela Copa do Brasil

Desde quando aconteceu o sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil, no dia 6, com o Fortaleza conhecendo seu adversário, o São Paulo, que o confronto é cercado de expectativas, já que seriam 19 dias de espera para o jogo de ida. Mas finalmente chegou a semana da partida de ida, na quarta-feira (25), no Morumbi às 21h30, em meio a grande campanha leonina na Série A, com a 3ª colocação com 32 pontos.

A semana é decisiva para o Leão na temporada por alguns fatores. Além de iniciar um confronto que terá a volta apenas no dia 15 de setembro, às 21h30 no Castelão, o Fortaleza está envolvido no encerramento do 1º turno da Série A, defendendo seu lugar no G4.

O duelo contra o São Paulo pode ser tratado com o confronto do "ano" para o Tricolor de Aço. Afinal, o duelo em dois jogos é gigante e vale uma vaga nas semifinais da competição, fase na qual seria inédita para o Fortaleza.

O meia Matheus Vargas mostrou toda ansiedade de fazer história pelo Fortaleza.

"O time está preparado para fazer história. Desde quando começou o Brasileiro, a gente colocou na cabeça que esse seria um ano de fazer história e não está sendo diferente. A cada partida, a gente está em uma crescente muito grande, evoluindo. Estamos vindo de dois empates que poderíamos, pelo menos em um, ter saído com a vitória, então é trabalhar, seguir com os pés no chão e ir em busca de fazer história no Fortaleza", ponderou.

Defesa do G4

Após empatar com o Juventude em 1 a 1 no Alfredo Jaconi no último sábado, o Leão terá mais dois duelos para encerrar o 1º turno da Série A: Cuiabá (no dia 30 no Castelão e Bahia (fora de casa no dia 4). Se vencer as duas partidas, o Tricolor de Aço fechará o turno no G4 sem depender de outros resultados.

Em 3º lugar com 32 pontos em 17 jogos, O Tricolor de Aço tem dois perseguidores pela permanência no G4: o Flamengo, 4º colocado com 28 pontos (e 15 jogos) e o Bragantino, 5º com 28 pontos.

SEQUÊNCIA DE JOGOS DO FORTALEZA

25/08 - 21h30 - São Paulo (Fora pela Copa do Brasil)

30/08 - 21h30 - Cuiabá (Casa pela Série A)

4/09 - 21h - Bahia (Fora pela Série A)

12/09 - 16h - Atlético Mineiro (Casa pela Série A)

15/09 - 21h30 - São Paulo (Casa pela Copa do Brasil)