Fortaleza inicia disputa com Cerro Porteño-PAR pela Libertadores no Castelão, define Conmebol

O Fortaleza avançou para a 3ª fase eliminatória da Libertadores, onde enfrenta o Cerro Porteño-PAR. A classificação ocorreu nesta quinta-feira (2), com goleada contra o Deportivo Maldonado-URU, na Arena Castelão. A Conmebol definiu a ordem dos duelos, com o time cearense iniciando em casa.

No perfil oficial, a entidade sinalizou que o 1º jogo será na Arena Castelão, na semana do dia 7, enquanto a volta está marcada para a outra semana, dia 14, no estádio General Pablo Rojas, no Paraguai.

As datas são apenas base e podem sofrer alterações. Os horários ainda não foram oficializados.

Caso o Fortaleza elimine o Cerro Porteño-PAR, o Leão avança à fase de grupos da Libertadores. Se não conseguir a classificação, tem uma vaga assegurada na fase de grupos da Copa Sul-Americana.