Fortaleza informa que não negocia mais com meia Wellington Rato

O Fortaleza publicou um comunicado oficial informando que não negocia mais com o meia-atacante Wellignton Rato, que pertence ao Atlético Goianiense.

Em comunicado o Leão informou que "o clube realizou uma proposta formal ao jogador que, no início, demonstrou interesse em defender o Leão do Pici. Porém, por decisão do próprio atleta, decidiu seguir por outro caminho no qual o Fortaleza entende e respeita".

Em seguida o clube informou que não dará continuidade com aval da comissão técnica e departamento de futebol.

"Assim, ressalta que o Fortaleza busca jogadores que querem fazer parte do projeto e a disputarem a Libertadores na temporada de 2023. Diante disso, o clube também não dá continuidade a negociação com aval da Comissão Técnica e do Departamento de Futebol".

Boa relação

Por fim, o Fortaleza destacou a boa relação com o Atlético/GO e desejou sorte ao jogador.

"Diante da boa relação com o Atlético-GO, o Leão do Pici exalta o trabalho correto, prestativo e profissional que o time goianiense teve nas reuniões de negociação. Desta forma, o Fortaleza Esporte Clube deseja sucesso ao Wellington Rato nos seus próximos desafios".