Fortaleza homenageia Vojvoda pelos 100 jogos no comando da equipe

Juan Pablo Vojvoda alcançou a marca de 100 jogos no comando do Fortaleza. A marca foi atingida no duelo contra o Fluminense, pelas quartas da Copa do Brasil. O argentino chegou após saída de Enderson Moreira e forte legado deixado por Rogério Ceni e construiu a própria história no clube com personalidade. Alguns feitos importantes coroam a trajetória: vaga inédita na Libertadores, título da Copa do Nordeste e bicampeonato do Cearense.

Nesta segunda-feira (1), o clube publicou vídeo em homenagem ao treinador. Vojvoda recebeu uma blusa do time com o número 100 nas costas e ouviu Marcelo Paz, presidente do clube, falar sobre o trabalho realizado.

"É muito mais do que 100 jogos. 100 jogos é um símbolo bacana, virão muitos mais. Mas a história que ele faz aqui, a identificação faz com que a gente reconheça esse trabalho, essa pessoa... Muitas vezes, quem está de fora só vê o trabalho, só vê o treinador, mas a gente conhece a pessoa, o ser humano, o cidadão, o homem...

Legenda: Técnico chegou em 2021 e decidiu morar no Centro de Treinamento do Fortaleza. Foto: Kid Junior/SVM

Desde a chegada ao clube, Vojvoda optou por morar no Centro de Treinamento. Assim, em 2021, começou a desenhar a carreira como treinador no Brasil, num time nordestino. Levou o Tricolor do Pici ao G-4 do Brasileirão, conquistou vaga na Libertadores, ganhou Copa do Nordeste, duas edições do Cearense e disputa as quartas de final da Copa do Brasil.

“Primeiro, meu agradecimento ao Marcelo, a toda diretoria, a todos que trabalham no dia a dia do clube. Conheço muito cada um deles. É um orgulho também cumprir esse número de 100 jogos, mas não significa só isso. É o que o Marcelo disse. É o dia a dia, são as alegrias, os problemas que temos que resolver. Isso é o que fica na minha memória”, disse o treinador.

Legenda: Vojvoda tem o desafio de tirar o time da zona de rebaixamento. Foto: Kid Junior/SVM

No Brasileirão, o treinador tem o grande desafio de recuperar a equipe. O Leão venceu o Cuiabá na última rodada, saiu da lanterna e segue na briga para deixar a zona de rebaixamento. O próximo confronto será diante do Internacional, no domingo (7).

