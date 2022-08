Fortaleza homenageia Abraão Lucca, bebê de 9 meses que faleceu vítima de bala perdida

O Fortaleza homenageou em suas redes sociais o bebê de 9 meses, Abraão Lucca, que faleceu por bala perdida no último sábado (20), no bairro Pici. O Tricolor de aço fez uma postagem em homenagem ao bebê, também homenageado com um minuto de silêncio antes da partida entre Fortaleza x Corinthians, no domingo, pela 23ª rodada da Série A:

"Na partida de ontem, tivemos um minuto de silêncio dedicado ao pequeno Abraão Lucas, que, com apenas 9 meses, foi vítima de uma bala perdida. Além da homenagem prestada a esse anjinho, fica também o pedido de paz. Chega de dor, chega de violência".

📸 Rian Mesquista/FEC pic.twitter.com/OhwgpeptkN — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 22, 2022

Tiroteio

O tiroteio aconteceu no bairro Pici, por volta de 20h. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram vários disparos. O alvo seria um homem que ficou ferido e fugiu da ação criminosa. Entretanto, outro homem e o bebê de 9 meses também foram baleados.

