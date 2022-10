Fortaleza goleia Arsenal e conquista 1ª vitória no Campeonato Cearense Feminino

O Fortaleza goleou o Arsenal neste sábado (1º) por 12 a 0, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), pela 2ª rodada do Campeonato Cearense Feminino. Isabella (3x), Aninha, Emilly, Silvana, Akhemi, Natália, Jaque (2x) e Isabelle (2x) marcaram os gols da partida.

Com o resultado, a equipe de Débora Ventura assumiu a vice-liderança do Grupo A, com três pontos. As Leoas conquistaram a 1ª vitória na competição estadual.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Maranguape. O duelo acontece no sábado (8), às 15h (horário de Brasília), no CT Ribamar Bezerra.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil