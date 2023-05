Fortaleza garante premiação por vitória e se aproxima de bônus milionário; veja valor

A vitória do Fortaleza por 3 a 2 sobre o San Lorenzo-ARG nesta quarta-feira (24) não rendeu para o Tricolor do Pici apenas três pontos na fase de grupos da Copa Sul-Americana, mas também uma quantia de quase R$ 500 mil (cerca de R$ 497 mil). A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu que seja dada uma quantia de 100 mil dólares a cada vitória conquistada por uma equipe nesta fase do torneio.

Além disso, a vitória conquistada na Arena Castelão, diante de seu torcedor, deixa o Fortaleza muito próximo de carimbar sua vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Caso a partida entre Estudiantes de Mérida-VEN e Palestino-CHI termine empatada, o Leão do Pici confirma a primeira colocação do Grupo H com duas rodadas de antecedência, garantindo vaga direta nas oitavas de final.

A classificação para as oitavas da Copa Sul-Americana também seria muito vantajosa financeiramente para a equipe cearense. De acordo com os valores de premiações divulgados pela Conmebol, o time comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda embolsaria 550 mil dólares (cerca de R$ 2,7 milhões) em caso de vaga nas oitavas.

Na atual edição da Copa Sul-Americana, o Fortaleza já totaliza 1,3 milhão de dólares (cerca de R$ 6,4 milhões) em premiação, pela participação na fase de grupos (900 mil dólares) e pelas quatro vitórias conquistadas nesta fase da competição, sobre Palestino-CHI, San Lorenzo-ARG, Estudiantes de Mérida-VEN e novamente San Lorenzo-ARG.