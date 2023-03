Fortaleza ganha mais de 2 mil adesões de sócias no mês de março

Com apenas quatro dias de promoção, o Fortaleza já ganhou 2.073 adesões de sócias torcedoras em março, mês que homenageia as mulheres. O clube lançou planos de sócio torcedor com até 60% de desconto para elas.

Com valores promocionais a partir de R$ 12,45 - a ação exclusiva para mulheres é válida até o dia 31 de março.

"É com muita felicidade ver, em mais um ano, o sucesso da promoção do mês da mulher. As torcedoras do Fortaleza sempre se fazem presentes, o nosso público feminino vem crescendo bastante nos últimos anos. Isso é muito importante de ver. Nos jogos, é notório as mulheres sendo cada vez mais presente, comprando produtos, aderindo ao plano de sócio torcedor, e principalmente, ajudando o Fortaleza a ser mais forte. Esses foram só os primeiros dias de promoção e temos certeza que mais pessoas vão aderir", disse o Gestor do Sócio Torcedor, Gigliani Maia.

40 mil sócios

Atualmente, de acordo com site https://sociofortaleza.com.br, o Tricolor de Aço tem 42.251 sócios, em um dos maiores programas de sócios do Nordeste. O Leão é o 2º em número de sócios, atrás apenas do Bahia, que tem 45 mil associados. A meta do Fortaleza é chegar em 60 mil sócios e ter um Castelão lotado de sócios.

