Fortaleza foi um dos únicos do Brasil com mais de um milhão de pagantes em 2022; veja lista

O Fortaleza Esporte Clube foi um dos únicos cinco times do Brasil que superou a marca de um milhão de torcedores pagantes na temporada de 2022, com 1.108.768 espectadores. O levantamento foi da Pluri Consultoria, uma empresa especializada em gestão financeira no esporte.

O líder foi o Flamengo, com 1.732.946 pagantes. As demais equipes são: Corinthians (1.361.945 pagantes); São Paulo (1.243.373 pagantes) e Palmeiras (1.235.240 pagantes). Nas redes sociais, o presidente tricolor Marcelo Paz celebrou a presença da lista e agradeceu pelo apoio da torcida no ano passado.

“Devagarinho, passo a passo, vamos cravando nosso clube entre os maiores do país. Nosso muito obrigado a essa torcida sensacional, que nos apoia sempre”, publicou o dirigente no Instagram.

https://www.instagram.com/p/Cn0VRIlOzJs/?hl=pt

Veja clubes do Brasil com mais de um milhão de pagantes em 2022