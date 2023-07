Fortaleza foi para o intervalo em desvantagem em todas as suas derrotas na Série A; veja números

Após 15 rodadas disputadas na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem apenas quatro derrotas na competição. Um fato que chama a atenção é que, em todas elas, o Tricolor terminou os primeiros 45 minutos em desvantagem.

Os resultados negativos vieram nos confrontos contra América-MG, Botafogo, Flamengo e, mais recentemente, Cuiabá. Diante dos times cariocas e do time mato-grossense, o Leão sequer tirou o zero do placar.

Somente, contra o Coelho, no Independência, a equipe conseguiu balançar as redes ainda na primeira etapa, mas logo viu o adversário retomar a frente do placar e descer para o intervalo em vantagem. De certa forma, isso acende um alerta para um dado negativo apresentado pelo Tricolor do Pici na competição.

FALTA DE GOLS NO PRIMEIRO TEMPO

O Fortaleza tem o terceiro melhor ataque do futebol brasileiro no ano de 2023, com 88 gols em 48 jogos (o segundo melhor entre os times da Série A, atrás apenas do Flamengo que tem 90). No entanto, o Leão vem enfrentando uma dificuldade na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe de Juan Pablo Vojvoda só marcou três vezes durante os 45 minutos iniciais das partidas do campeonato.

Legenda: Fortaleza tem dificuldades para marcar na primeira etapa em jogos do Brasileirão. Foto: Fabiane de Paula / SVM

O Tricolor do Pici divide o posto das que menos marcaram nesse período do jogo junto com o Internacional. Os três gols marcados ocorreram em dois jogos. Na terceira rodada, Thiago Galhardo e Moisés marcaram os dois primeiros tentos da vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, na Arena Castelão.

Quatro rodadas depois, o Leão enfrentou o América-MG, fora de casa, no Independência, e foi derrotado por 2 a 1. O único gol da equipe foi marcado por Pochettino na primeira etapa. Desde então, são oito rodadas consecutivas sem marcar na primeira metade dos jogos.

Ao todo, o Fortaleza tem 16 gols na Série A. Destes 13 foram marcados durante o segundo tempo, o que representa 81,3%. Já os outros três (18,7%) aconteceram na primeira etapa.