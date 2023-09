Fortaleza fica na frente de Barcelona, PSG e Liverpool em ranking mundial de clubes

O Fortaleza figurou entre os 17 primeiros times do ranking da Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS) que define a lista dos melhores clubes do mundo. O Tricolor aparece na frente de clubes como Juventus (25º), Barcelona (28º), Paris Saint Germain (32º) e Liverpool (37)º e entre os clubes brasileiros, é considerado o quarto melhor time do Brasil, atrás de Flamengo (3º), Palmeiras (9º) e São Paulo (13º).

A Federação levou em consideração o desempenho das equipes de todo o mundo no intervalo de 1º de setembro de 2022 e 31 de agosto de 2023 para definir o ranking. Para determinar a posição de cada clube, foram somados os pontos obtidos na participação nos torneios que são reconhecidos pela Fifa, onde a pontuação de vitórias e empates são escolhidos de acordo com a dificuldade do torneio.

O triunfo na Libertadores e na Champions League somam 14 pontos na lista, enquanto que o empate vale sete pontos. Na Copa Sul-Americana, que o Fortaleza participa, e na Liga Europa, a vitória vale 12. As competições nacionais como o Brasileirão, também entram na somatórias, nesse caso o peso é definido através da colocação dos clubes da mesma competição no levantamento anterior.

Ranking da IFFHS:

1º - Manchester City (ENG): 312 pontos

2º - Real Madrid (ESP): 301 pontos

3º - Flamengo: 268 pontos

4º - Inter de Milão (ITA): 249 pontos

5º - Porto (POR): 239 pontos

6º - Al Ahly (EGY): 236,5 pontos

17º - Fortaleza: 191 pontos