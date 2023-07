Fortaleza: Fernando Miguel e Zanocelo treinam, mas Tinga segue no DM

O Fortaleza deve ter quase todo o elenco à disposição para enfrentar o Athletico-PR, domingo, no Castelão, pela Série A do Brasileiro. Além do retorno de Titi, que estava suspenso no jogo passado, o Leão contará com retornos de atletas que estavam no departamento médico.

A começar pelo goleiro Fernando Miguel, que já treina com bola desde o fim da semana passada. Ele está recuperado de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e volta a ser opção para defender a meta tricolor, o que não faz desde o início de maio.

Quem também deve ganhar condições de jogo até domingo é o volante Zanocelo. Ele ainda é considerado pelo clube como um atleta em transição, mas treina com o restante do grupo e com mais três treinamentos pela frente, deve ganhar espaço entre os relacionados.

Dos que já estavam no DM do Leão, permanece o atacante Pedro Rocha, que tem previsão de retorno para outubro, pois cumpre protocolo de pós-operação no joelho.

Dúvida

O lateral-direito Tinga, que deixou o gramado mais cedo na partida contra o Flamengo, devido a um desconforto no músculo anterior da coxa direita, segue em tratamento e não treinou pela segunda vez consecutiva na semana. Ele é dúvida para o jogo contra o Furacão.

Se não contar com o defensor para o próximo compromisso na Série A, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode utilizar Dudu como substituto imediato ou improvisar Brítez na direita. Outro opção é fazer uma linha com três zagueiros e utilizar Pikachu como ala-direita.