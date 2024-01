Fortaleza fecha parceria com Associação de Futebol da Angola para intercâmbio de atletas da base

O Fortaleza firmou parceria com a Associação de Futebol da Angola (AFA) para mapear e realizar intercâmbio de atletas das categorias de base. Além disso, tratar sobre processos metodológicos. Outro ponto discutido foi a internacionalização da marca no continente africano.

Erisson Matias, Gerente Geral das Categorias de Base, esteve em Luanda, na capital do país, para uma visita institucional. O dirigente foi recebido por Luis Garrido, Diretor Executivo da AFA há dez anos, e por Antônio Cortês, Diretor Técnico responsável pela parte metodológica da instituição angolana. O encontro ocorreu entre os dias 28 de novembro e 3 de dezembro de 2023.

INTERCÂMBIO

O projeto das categorias de base do Leão foi apresentado ao chefe do Serviço de Desenvolvimento Técnico da FIFA, Sr. Juerg Nepfe, e aos representantes da Confederação de Futebol de Angola. A AFA é destaque na revelação de atletas que integram equipes de Portugal, Bélgica, Chipre e Polônia, além das várias convocações para as seleções de base da Angola.

"O objetivo é trazer atletas angolanos para fazer testes no Fortaleza, fazer um trâmite de troca técnico científica com a vinda do coordenador técnico e do diretor executivo, Luís Garrido, até o Fortaleza. Eles vão vir agora pro Brasil em 2024 para conhecer de perto o nosso trabalho e nossos atletas. É uma troca muito boa onde também vamos trazer alguns pra avaliação", explicou Erisson Matias.