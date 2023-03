Fortaleza fecha maior patrocínio da história do clube; veja valor milionário

O Fortaleza Esporte Clube anunciou, nesta sexta-feira (10), que fechou o maior patrocínio da história do time. Com contrato firmado até o final de 2024, a casa de apostas Novibet é a mais nova patrocinadora do tricolor. O Sistema Verdes Mares apurou que o valor foi de R$ 35 milhões, sendo R$ 17,5 milhões ao ano.

A novidade foi divulgada pelo presidente Marcelo Paz em coletiva de imprensa. Segundo ele, o acordo é fruto de uma credibilidade alcançada ao longo dos últimos anos, com os resultados esportivos e a torcida do clube sempre presente.

"É um patrocínio que nos ajudará diretamente no dia a dia, nas despesas do clube, no departamento de futebol, na parte de estrutura e a gente vai fazer de tudo como sempre fazemos com todos os patrocinadores para dar o melhor retorno possível a quem investe na nossa camisa", celebrou Marcelo Paz.

O acordo, válido por dois anos, contempla, além da exposição da marca no uniforme, em três posições diferentes (frente da camisa, mangas e calção), entregas digitais da marca nas redes sociais do Leão, divulgação na Arena Castelão em jogos do Campeonato Brasileiro e outras ativações exclusivas.

"Com sua rica história no esporte e sua reconhecida notoriedade no futebol mundial, o Brasil constitui para nós um mercado muito estratégico, por isso estamos muito orgulhosos de ser o principal patrocinador do Fortaleza", afirmou Rodolfo Odoni, Presidente da Novibet.