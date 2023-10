O Fortaleza segue a preparação para enfrentar a LDU na grande final da Sul-Americana. A equipe, que já está em Punta Del Este, vai realizar o segundo treinamento na manhã desta sexta-feira (27). Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes direto do Uruguai. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda realiza atividades no Hotel Solanas. O Tricolor enfrenta a LDU às 17h (de Brasília) deste sábado (28). O duelo será no Estádio Domingo Burgueño, em Punta Del Este, no Uruguai.

ACOMPANHE AO VIVO: