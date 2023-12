Fortaleza faz sondagem e busca informações sobre o lateral-esquerdo Felipe Jonatan

Felipe Jonatan perdeu praticamente toda a temporada de 2023, já que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 20 de abril, em partida contra o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana. Durante o ano, foram apenas nove partidas disputadas.

Atualmente, o defensor já trabalha com bola e deve iniciar a pré-temporada com a equipe do Santos normalmente, já que está nos planos do técnico Fábio Carille, que retornou ao comando da equipe com a missão de recolocar o time na Série A.

Legenda: Felipe Jonatan está no Santos desde 2019 Foto: Ivan Sartori/Santos FC

No entanto, mesmo com contrato até fevereiro de 2025, o lateral-esquerdo pode ser negociado com o Leão, caso a proposta seja considerada positiva para o clube e para o atleta.

CARREIRA

Felipe Jonatan iniciou sua carreira no Ceará ainda em 2017. Após 25 jogos na equipe profissional do Vovô, o lateral se destacou e chamou a atenção do Santos, clube com o qual foi negociado em 2019.