Fortaleza faz proposta por Adam Bareiro, centroavante paraguaio do River Plate

O Fortaleza fez proposta para contratar Adam Bareiro, centroavante paraguaio do River Plate. A informação inicialmente foi veiculada pelo jornalista Gérman Garcia, da TyC Sports, da Argentina, e confirmada pelo Diário do Nordeste. A intenção do Tricolor é adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta de 28 anos.

O jogador estava emprestado ao Al-Rayyan, do Catar, desde o início de 2025 e retornou à equipe argentina após o fim do contrato de empréstimo, encerrado no final de junho.

Pela equipe catari, Bareiro tem 17 jogos, 6 gols e 1 assistência. O atleta também conta com recentes convocações para a Seleção Paraguaia. Pela Albirroja, foram 9 jogos, sem nenhum gol marcado. Ele disputou a Copa América de 2024.

Adam se profissionalizou no Olimpia, do Paraguai, e teve passagens pelo River Plate/PAR e Nacional/PAR. Em 2018, o centroavante foi contratado pelo Monterrey, do México, onde foi campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2019. Logo em seguida ele teve empréstimos para San Lorenzo/ARG, Alanyaspor/TUR e Atlético San Luis/MEX.

Seu melhor momento na carreira foi na segunda passagem pelo San Lorenzo entre 2022 e 2024, na qual fez 106 jogos, com 36 gols e 6 assistências, se tornando artilheiro e referência do time. O bom desempenho do atacante fez com que o River Plate desembolsasse US$ 4,5 milhões para tira-lo do Ciclón.