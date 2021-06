Fortaleza faz primeiro jogo como mandante na Série A contra o Internacional; veja tudo sobre o jogo

Manter a pegada para seguir no bom momento. Esse é o principal objetivo do Fortaleza na partida deste domingo (6), contra o Internacional, pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, na Arena Castelão. Após a excelente vitória sobre o Atlético-MG na estreia, o Tricolor busca o primeiro triunfo como mandante para embalar ainda mais no Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.

O objetivo é, também, de ampliar ainda mais a sequência de invencibilidade. O Fortaleza não perde há 16 jogos consecutivos. A última derrota ocorreu há mais de dois meses.

Com o técnico Juan Pablo Vojvoda, a série de jogos também é positiva. Em sete partidas, são cinco vitórias e dois empates. Mas é fato que os maiores desafios virão agora, no Brasileirão, e um dos jogos mais complicados é justamente contra o Internacional, atual vice-campeão da competição e que entra novamente para disputar título.

RETORNO NA ZAGA

Legenda: Benevenuto retorna ao time titular do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O técnico Vojvoda não sofre com desfalques por lesão ou suspensão e tem o elenco praticamente completo à disposição. Ele conta ainda com o retorno do zagueiro Marcelo Benevenuto, que tem sido titular nas últimas partidas, mas ficou de fora do duelo contra o Ceará, pela Copa do Brasil, por já ter atuado na competição anteriormente, pelo Botafogo.

Benevenuto deve formar dupla de zaga com Titi, mas o sistema tático do treinador é uma grande incógnita, tendo em vista que o argentino tem realizado muitas mudanças nas partidas recentes.

A possibilidade maior é que escale o Fortaleza com três zagueiros, como tem feito nos últimos jogos. Sendo assim, Tinga e Bruno Melo podem desempenhar esta função, garantindo mais qualidade na saída de jogo.

Inter

Legenda: Miguel Ángel Ramírez é o técnico do Inter Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter

Após empate em 2 a 2 com o Sport na estreia, em casa, o Colorado vai em busca da primeira vitória na Série A. O time gaúcho segue no Nordeste após o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, na última quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

A tendência é que o técnico Miguel Ángel Ramírez repita a escalação que bateu os baianos no meio da semana.

O espanhol não poderá contar com jogadores importantes. Ele terá desfalques dos atacantes Guerrero e Palacios, que estão representando suas seleções para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Além deles, o meio-campista Rodrigo Dourado, que sofreu lesão muscular na coxa esquerda, também não poderá atuar.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A

Data: 06/06/2021

Horário: 16 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Transmissão: TV Verdes Mares, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Melo; Matheus Jussa, Ederson e Matheus Vargas; David, Robson e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Melo; Matheus Jussa, Ederson e Matheus Vargas; David, Robson e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda Internacional: Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson e Taison; Caio Vidal, Patrick (Mauricio) e Yuri Alberto. Técnico: Miguel Ángel Ramírez