Fortaleza faz empréstimo de R$ 29 milhões para 2024 e Paz justifica: 'é para fluxo de caixa'

Não tem nada a ver com SAF, isso aí é fluxo de caixa. Temos despesas para pagar agora, mas tem dinheiro que só vai entrar depois então você antecipa receita para poder manter as obrigações em dia (...) capta esse dinheiro, as contas permanecem em dia, porque já estão todas em dia: salário, premiação, tudo permanece em dia.

Marcelo Paz CEO do Fortaleza